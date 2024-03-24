https://ria.ru/20240324/pogoda-1935499680.html

Москвичам пообещали плюс 20 градусов в следующие выходные

Москвичам пообещали плюс 20 градусов в следующие выходные - РИА Новости, 24.03.2024

Москвичам пообещали плюс 20 градусов в следующие выходные

Теплая погода до плюс 17 градусов ожидается в Москве в следующее воскресенье, местами воздух может прогреться до плюс 20 градусов, что соответствует... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:21

2024-03-24T17:21

2024-03-24T18:03

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Теплая погода до плюс 17 градусов ожидается в Москве в следующее воскресенье, местами воздух может прогреться до плюс 20 градусов, что соответствует климатическим показателям мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик пояснил, что неделя стартует с гребня антициклона, благодаря чему после дождливого воскресенья распогодится. В Москве под утро не ниже 0 - плюс 5 градусов, днем плюс 5-10 градусов. Большую часть вторника характер метеоусловий существенно не изменится, и лишь к вечеру кое-где могут пройти незначительные осадки."В среду и четверг солнца в регионе станет заметно больше, осадки исключены. По ночам около 0, в дневные часы в столице потеплеет с плюс 7-12 градусов до плюс 9-14 градусов", - сказал Тишковец.По его словам, в пятницу ложбина североатлантического циклона и атмосферный фронт окклюзии принесут с собой порцию облаков и скоротечных дождей. Под утро ожидается плюс 1-6 градусов, в дневные часы плюс 7-12 градусов."В субботу потеплеет до плюс 10-15 градусов, а в воскресенье максимальная температура повысится до плюс 12-17 градусов, местами до плюс 20 градусов тепла. А это уже климатические показатели начала мая. Мало того, есть вероятность повтора (или превышения) рекорда для 31 марта, который держится с 2007 года, когда столичные метеорологи зафиксировали плюс 17,2 градуса", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20240321/moskva-1934689199.html

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, погода