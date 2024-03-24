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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.03.2024
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09:27 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/pogoda-1935423438.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:27
2024-03-24T09:27
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что синоптическая ситуация обусловится теплым сектором циклона с центром над западом Тверской области. "Ожидается облачная погода, утром местами дымка, туман, морось, во второй половине дня временами обложные дожди – 5-7 миллиметров, что составляет почти 1/5 от месячной нормы. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 733 миллиметра ртутного столба. Москва - плюс 6-9 градусов, Подмосковье - плюс 5-10 градусов", - сказал Тишковец. Он отметил, что на следующей неделе будет тепло, осадков немного. По ночам минус 1 - плюс 4 градусов, днем плюс 6-11 градусов, к выходным до плюс 10-15 градусов. Сугробы сдуются к концу месяца до 7-12 сантиметров.
https://ria.ru/20240321/moskva-1934689199.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается дождливая погода и до плюс 9 градусов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что синоптическая ситуация обусловится теплым сектором циклона с центром над западом Тверской области.
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"Ожидается облачная погода, утром местами дымка, туман, морось, во второй половине дня временами обложные дожди – 5-7 миллиметров, что составляет почти 1/5 от месячной нормы. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 733 миллиметра ртутного столба. Москва - плюс 6-9 градусов, Подмосковье - плюс 5-10 градусов", - сказал Тишковец.
Он отметил, что на следующей неделе будет тепло, осадков немного. По ночам минус 1 - плюс 4 градусов, днем плюс 6-11 градусов, к выходным до плюс 10-15 градусов. Сугробы сдуются к концу месяца до 7-12 сантиметров.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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