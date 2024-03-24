https://ria.ru/20240324/pogoda-1935423438.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:27

2024-03-24T09:27

2024-03-24T09:27

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что синоптическая ситуация обусловится теплым сектором циклона с центром над западом Тверской области. "Ожидается облачная погода, утром местами дымка, туман, морось, во второй половине дня временами обложные дожди – 5-7 миллиметров, что составляет почти 1/5 от месячной нормы. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 733 миллиметра ртутного столба. Москва - плюс 6-9 градусов, Подмосковье - плюс 5-10 градусов", - сказал Тишковец. Он отметил, что на следующей неделе будет тепло, осадков немного. По ночам минус 1 - плюс 4 градусов, днем плюс 6-11 градусов, к выходным до плюс 10-15 градусов. Сугробы сдуются к концу месяца до 7-12 сантиметров.

https://ria.ru/20240321/moskva-1934689199.html

https://ria.ru/20240320/temperatura-1934369745.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)