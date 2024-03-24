https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935549887.html

Число погибших в "Крокусе" жителей Ярославской области увеличилось до двух

Число погибших в "Крокусе" жителей Ярославской области увеличилось до двух - РИА Новости, 24.03.2024

Число погибших в "Крокусе" жителей Ярославской области увеличилось до двух

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о второй жертве теракта в "Крокус сити холле" из Ярославской области. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:43

2024-03-24T23:43

2024-03-24T23:43

теракт в "крокус сити холле"

россия

ярославская область

украина

михаил евраев

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о второй жертве теракта в "Крокус сити холле" из Ярославской области. "Очень больно сообщать, но количество наших земляков, ставших жертвами чудовищного теракта в Подмосковье, увеличилось. До последнего надеялись, что Яна Коваленкова жива, но вести оказались неутешительными. Глубокие соболезнования родным и близким. Ярославцы скорбят вместе с вами", - написал Евраев.Он добавил, что семье девушки окажут помощь. Ранее губернатор сообщал об одном погибшем - Алексее Рудницком. У мужчины остались двое детей. Губернатор распорядился выплатить семье миллион рублей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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ярославская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ярославская область, украина, михаил евраев, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)