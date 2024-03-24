https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935549887.html
Число погибших в "Крокусе" жителей Ярославской области увеличилось до двух
Число погибших в "Крокусе" жителей Ярославской области увеличилось до двух - РИА Новости, 24.03.2024
Число погибших в "Крокусе" жителей Ярославской области увеличилось до двух
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о второй жертве теракта в "Крокус сити холле" из Ярославской области. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T23:43
2024-03-24T23:43
2024-03-24T23:43
теракт в "крокус сити холле"
россия
ярославская область
украина
михаил евраев
владимир путин
маргарита симоньян
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935351858_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_099a1c3cc639d4e1fc0d4e37ba7a875d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале о второй жертве теракта в "Крокус сити холле" из Ярославской области. "Очень больно сообщать, но количество наших земляков, ставших жертвами чудовищного теракта в Подмосковье, увеличилось. До последнего надеялись, что Яна Коваленкова жива, но вести оказались неутешительными. Глубокие соболезнования родным и близким. Ярославцы скорбят вместе с вами", - написал Евраев.Он добавил, что семье девушки окажут помощь. Ранее губернатор сообщал об одном погибшем - Алексее Рудницком. У мужчины остались двое детей. Губернатор распорядился выплатить семье миллион рублей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ярославская область, украина, михаил евраев, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Ярославская область, Украина, Михаил Евраев, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших в "Крокусе" жителей Ярославской области увеличилось до двух
Евраев сообщил о второй жертве теракта в "Крокусе" из Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в Telegram-канале
о второй жертве теракта в "Крокус сити холле" из Ярославской области.
"Очень больно сообщать, но количество наших земляков, ставших жертвами чудовищного теракта в Подмосковье, увеличилось. До последнего надеялись, что Яна Коваленкова жива, но вести оказались неутешительными. Глубокие соболезнования родным и близким. Ярославцы скорбят вместе с вами", - написал Евраев.
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Он добавил, что семье девушки окажут помощь.
Ранее губернатор сообщал об одном погибшем - Алексее Рудницком. У мужчины остались двое детей. Губернатор распорядился выплатить семье миллион рублей.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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