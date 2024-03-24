https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935538920.html

МЧС опубликовало список с именами погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало список с именами погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

МЧС опубликовало список с именами погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС России разместило на своем сайте обновленный список опознанных жертв теракта в "Крокусе", в нем 68 человек. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T22:29

2024-03-24T22:29

2024-03-25T03:19

теракт в "крокус сити холле"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

владимир путин

украина

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. МЧС России разместило на своем сайте обновленный список опознанных жертв теракта в "Крокусе", в нем 68 человек.Список приводится по состоянию на 22.00. В нем 30 мужчин и 38 женщин.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным, в результате теракта пострадали 182 человека.Владимир Путин сообщил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, владимир путин, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)