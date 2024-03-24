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Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137 - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:57 24.03.2024 (обновлено: 17:58 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935495007.html
Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137
Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137 - РИА Новости, 24.03.2024
Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил СК. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:57
2024-03-24T17:58
теракт в "крокус сити холле"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил СК."На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", — уточнили в материале.Ведомство отметило, что для определения личности остальных погибших делают генетические экспертизы.По информации Минздрава Подмосковья, число пострадавших достигло 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32. Кроме того, девять находятся на лечении в дневном стационаре, а 38 человек получают амбулаторную помощь.В СК сообщили, что с четырьмя задержанными по подозрению в теракте проводят следственные действия, для этого их привезли в здание центрального аппарата комитета. В ведомстве добавили, что скоро примут меры для заключения боевиков под стражу.С места теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата Калашникова, более 500 патронов и 28 магазинов.Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.В ведомстве также добавили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137

СК РФ: число погибших в теракте в "Крокусе" выросло до 137 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холла", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холла, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холла", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил СК.
«
"На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", — уточнили в материале.
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Ведомство отметило, что для определения личности остальных погибших делают генетические экспертизы.
По информации Минздрава Подмосковья, число пострадавших достигло 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32. Кроме того, девять находятся на лечении в дневном стационаре, а 38 человек получают амбулаторную помощь.
В СК сообщили, что с четырьмя задержанными по подозрению в теракте проводят следственные действия, для этого их привезли в здание центрального аппарата комитета. В ведомстве добавили, что скоро примут меры для заключения боевиков под стражу.
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С места теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата Калашникова, более 500 патронов и 28 магазинов.
Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
В ведомстве также добавили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.
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Теракт в "Крокусе"

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холла"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холла"
По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.
В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Опубликовано видео работы Путина после теракта в "Крокусе"
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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