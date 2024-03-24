https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935495007.html

Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137

Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137 - РИА Новости, 24.03.2024

Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил СК. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:57

2024-03-24T16:57

2024-03-24T17:58

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил СК."На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", — уточнили в материале.Ведомство отметило, что для определения личности остальных погибших делают генетические экспертизы.По информации Минздрава Подмосковья, число пострадавших достигло 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32. Кроме того, девять находятся на лечении в дневном стационаре, а 38 человек получают амбулаторную помощь.В СК сообщили, что с четырьмя задержанными по подозрению в теракте проводят следственные действия, для этого их привезли в здание центрального аппарата комитета. В ведомстве добавили, что скоро примут меры для заключения боевиков под стражу.С места теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата Калашникова, более 500 патронов и 28 магазинов.Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.В ведомстве также добавили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935455734.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф)