https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935495007.html
Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137
Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137 - РИА Новости, 24.03.2024
Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил СК. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:57
2024-03-24T16:57
2024-03-24T17:58
теракт в "крокус сити холле"
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935125188_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_d11b89e76a2aba3bd9c45c22b2a17633.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил СК."На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", — уточнили в материале.Ведомство отметило, что для определения личности остальных погибших делают генетические экспертизы.По информации Минздрава Подмосковья, число пострадавших достигло 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32. Кроме того, девять находятся на лечении в дневном стационаре, а 38 человек получают амбулаторную помощь.В СК сообщили, что с четырьмя задержанными по подозрению в теракте проводят следственные действия, для этого их привезли в здание центрального аппарата комитета. В ведомстве добавили, что скоро примут меры для заключения боевиков под стражу.С места теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата Калашникова, более 500 патронов и 28 магазинов.Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.В ведомстве также добавили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html
https://ria.ru/20240324/putin-1935455734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших при теракте в "Крокусе" достигло 137
СК РФ: число погибших в теракте в "Крокусе" выросло до 137 человек
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек, сообщил
СК.
«
"На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", — уточнили в материале.
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
Ведомство отметило, что для определения личности остальных погибших делают генетические экспертизы.
По информации Минздрава Подмосковья, число пострадавших достигло 180 человек. Госпитализировали 142 раненых, из них уже выписали 32. Кроме того, девять находятся на лечении в дневном стационаре, а 38 человек получают амбулаторную помощь.
В СК сообщили, что с четырьмя задержанными по подозрению в теракте проводят следственные действия, для этого их привезли в здание центрального аппарата комитета. В ведомстве добавили, что скоро примут меры для заключения боевиков под стражу.
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
С места теракта изъяли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата Калашникова, более 500 патронов и 28 магазинов.
Кроме того, при задержании боевиков в Брянской области
в автомобиле "Рено" обнаружили и изъяли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.
В ведомстве также добавили, что в "Крокусе" не обнаружили заминированных тел и других следов минирования.
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске
произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
Президент Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников
доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной
, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.
В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия
столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Опубликовано видео работы Путина после теракта в "Крокусе"