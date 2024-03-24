https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935416603.html
За время конфликта в Газа погибли 364 медработника, заявили в Палестине
За время конфликта в Газа погибли 364 медработника, заявили в Палестине - РИА Новости, 24.03.2024
За время конфликта в Газа погибли 364 медработника, заявили в Палестине
Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило, что по меньшей мере 364 медицинских работника погибли с начала нового витка конфликта в секторе Газа. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:44
2024-03-24T08:44
2024-03-24T08:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_87480713dbc001b299d9d51581b5ac09.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило, что по меньшей мере 364 медицинских работника погибли с начала нового витка конфликта в секторе Газа. "С начала войны в секторе Газа 364 медицинских работника, включая врачей, медсестер, парамедиков, были убиты израильскими оккупационными силами", - говорится в сообщении организации в соцсети Х. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240322/golosovanie-1935005188.html
https://ria.ru/20240309/palestina-1932016041.html
https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
За время конфликта в Газа погибли 364 медработника, заявили в Палестине
Красный полумесяц: 364 медработника погибли с начала эскалации конфликта в Газе
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило
, что по меньшей мере 364 медицинских работника погибли с начала нового витка конфликта в секторе Газа.
"С начала войны в секторе Газа 364 медицинских работника, включая врачей, медсестер, парамедиков, были убиты израильскими оккупационными силами", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
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7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава.
Исламский мир не исполнил долг перед народом Палестины, заявил Эрдоган
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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