https://ria.ru/20240324/pogibshaya-1935514409.html

В списках погибших при теракте в "Крокусе" есть гражданка Белоруссии

В списках погибших при теракте в "Крокусе" есть гражданка Белоруссии - РИА Новости, 24.03.2024

В списках погибших при теракте в "Крокусе" есть гражданка Белоруссии

Гражданка Белоруссии числится в списках погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", написало посольство республики в Москве в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:07

2024-03-24T19:07

2024-03-24T20:02

теракт в "крокус сити холле"

белоруссия

крокус

россия

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935291270_1:0:847:476_1920x0_80_0_0_4ab47dd1e9c991821c18f1d2676464d1.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Гражданка Белоруссии числится в списках погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", написало посольство республики в Москве в своем Telegram-канале."Соболезнуем родным и близким", — говорится в сообщении.Отмечается, что жертвой теракта стала женщина 1978 года рождения. В посольстве добавили, что консульская служба находится в контакте с родственниками погибшей для оказания всей возможной помощи.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, крокус, россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)