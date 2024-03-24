https://ria.ru/20240324/otstavka-1935524180.html
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку - РИА Новости, 24.03.2024
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку
Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:25
2024-03-24T20:25
2024-03-24T20:27
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку, сообщил украинский телеканал ТСН. "Генерал Виктор Николюк слагает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ", - говорится в сообщении на сайте телеканала. По информации ТСН, Николюк переходит на другую должность. "Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы… Все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – приводит слова Николюка телеканал. Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931842082.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934835453.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, михаил подоляк, владимир зеленский
В мире, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку
ТСН: командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку