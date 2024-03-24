Рейтинг@Mail.ru
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 24.03.2024 (обновлено: 20:27 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/otstavka-1935524180.html
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку - РИА Новости, 24.03.2024
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку
Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:25
2024-03-24T20:27
в мире
украина
авдеевка
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
михаил подоляк
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку, сообщил украинский телеканал ТСН. "Генерал Виктор Николюк слагает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ", - говорится в сообщении на сайте телеканала. По информации ТСН, Николюк переходит на другую должность. "Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы… Все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – приводит слова Николюка телеканал. Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931842082.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934835453.html
украина
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, михаил подоляк, владимир зеленский
В мире, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку

ТСН: командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку, сообщил украинский телеканал ТСН.
"Генерал Виктор Николюк слагает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Депутат ГД сделал предположение о назначении Залужного послом в Британии
7 марта, 23:06
По информации ТСН, Николюк переходит на другую должность.
«
"Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы… Все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – приводит слова Николюка телеканал.
Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Подразделения ВСУ обвинили Зеленского в поражениях, сообщил источник
22 марта, 06:03
 
В миреУкраинаАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала