https://ria.ru/20240324/otstavka-1935524180.html

Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку

Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку - РИА Новости, 24.03.2024

Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку

Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:25

2024-03-24T20:25

2024-03-24T20:27

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украина

авдеевка

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александр сырский

вооруженные силы украины

михаил подоляк

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку, сообщил украинский телеканал ТСН. "Генерал Виктор Николюк слагает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ", - говорится в сообщении на сайте телеканала. По информации ТСН, Николюк переходит на другую должность. "Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы… Все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – приводит слова Николюка телеканал. Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".

https://ria.ru/20240307/zaluzhnyy-1931842082.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934835453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, михаил подоляк, владимир зеленский