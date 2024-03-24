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"Что он употребляет?" Слова Остина о Путине вызвали ярость в США - РИА Новости, 24.03.2024
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03:25 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html
"Что он употребляет?" Слова Остина о Путине вызвали ярость в США
"Что он употребляет?" Слова Остина о Путине вызвали ярость в США - РИА Новости, 24.03.2024
"Что он употребляет?" Слова Остина о Путине вызвали ярость в США
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о несуществующих планах России по нападению на НАТО лишь показывает, что у главы Пентагона нет своего мнения,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T03:25
2024-03-24T03:25
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о несуществующих планах России по нападению на НАТО лишь показывает, что у главы Пентагона нет своего мнения, заявил бывший советник госсекретаря полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Во вторник глава Пентагона выступил на конференции по помощи Украине в Рамштайне. Он заявил, что Путин якобы "не остановится" после победы на Украине и попытается атаковать страны НАТО. Остин также согласился с президентом США Джо Байденом, который уверен в способности Киева "остановить" мнимое наступление России на Европу."Он лакей. &lt;...&gt; Просто повторяет то, что говорит президент. Я не могу поверить, чтобы Остин &lt;…&gt; как следует обсуждал с Байденом ситуацию на Украине. Он безотказный, и в данном случае это крайне опасная черта", — выразил мнение экс-советник госсекретаря.Комментируя слова Остина, Уилкерсон обратил внимание на абсурдность любых заявлений о мифических планах Путина по нападению на НАТО. По его мнению, российский президент, в отличие от американцев, прекрасно осознает, что прямой конфликт между Россией и Западом несет опасность для всего мира.&quot;Я не знаю, что употребляют Остин, Байден, Салливан, Блинкен и другие ребята в Вашингтоне, но я уверен, что они больные на голову и место им в психлечебнице&quot;, — добавил полковник.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html
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в мире, россия, сша, украина, ллойд остин, владимир путин, джо байден, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Украина, Ллойд Остин, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США
"Что он употребляет?" Слова Остина о Путине вызвали ярость в США

Полковник Уилкерсон: Остин лишь повторяет безумные заявления Байдена о Путине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о несуществующих планах России по нападению на НАТО лишь показывает, что у главы Пентагона нет своего мнения, заявил бывший советник госсекретаря полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Во вторник глава Пентагона выступил на конференции по помощи Украине в Рамштайне. Он заявил, что Путин якобы "не остановится" после победы на Украине и попытается атаковать страны НАТО. Остин также согласился с президентом США Джо Байденом, который уверен в способности Киева "остановить" мнимое наступление России на Европу.
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"Он лакей. <...> Просто повторяет то, что говорит президент. Я не могу поверить, чтобы Остин <…> как следует обсуждал с Байденом ситуацию на Украине. Он безотказный, и в данном случае это крайне опасная черта", — выразил мнение экс-советник госсекретаря.
Комментируя слова Остина, Уилкерсон обратил внимание на абсурдность любых заявлений о мифических планах Путина по нападению на НАТО. По его мнению, российский президент, в отличие от американцев, прекрасно осознает, что прямой конфликт между Россией и Западом несет опасность для всего мира.
«

"Я не знаю, что употребляют Остин, Байден, Салливан, Блинкен и другие ребята в Вашингтоне, но я уверен, что они больные на голову и место им в психлечебнице", — добавил полковник.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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В миреРоссияСШАУкраинаЛлойд ОстинВладимир ПутинДжо БайденНАТОМинистерство обороны США
 
 
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