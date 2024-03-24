https://ria.ru/20240324/opoznanie-1935527648.html

Психолог рассказала о состоянии родственников погибших в "Крокусе"

Психолог рассказала о состоянии родственников погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Психолог рассказала о состоянии родственников погибших в "Крокусе"

Сотрудник мобильного сектора экстренной психологической помощи населению Анна Пивненко рассказала РИА Новости, что все люди, которые пришли на опознание родных, РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:48

2024-03-24T20:48

2024-03-24T23:33

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935488079_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b9809329e99d9dc2f718a3dc4d9d0dac.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сотрудник мобильного сектора экстренной психологической помощи населению Анна Пивненко рассказала РИА Новости, что все люди, которые пришли на опознание родных, погибших при теракте в "Крокус сити холле, находятся в "остром" психологическом состоянии. "Общая черта - это острое состояние, в котором могут на данный момент находиться люди, потому что ситуация достаточно сложная - они потеряли близких, это их объединяет", - сказала собеседница агентства, добавив, что это состояние может по-разному выглядеть: кто-то плачет, кричит, а кто-то переживает все глубоко внутри себя. Психолог также рассказала, что не считает, сколько людей уже обратились к ней за помощью, потому что кто-то приезжает всей семьей или с друзьями. "Обращаются и подходят в разном количестве, потому что семья может прийти с большим количеством людей: это могут быть близкие, они могу быть и с друзьями, здесь абсолютно разные люди, разные возраста", - уточнила Пивненко. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/opoznanie-1935487962.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935495145.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Психолог о состоянии пострадавших в "Крокус сити холле" Психолог, которая работает в московском бюро судмедэкспертизы, рассказала РИА Новости о тех, кто приходит на опознание: состояние у всех острое, но переживают трагедию по-разному 2024-03-24T20:48 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)