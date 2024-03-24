https://ria.ru/20240324/opasnost-1935519827.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.03.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и сообщил, что средства ПВО готовы к отражению атаки. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:47

2024-03-24T19:47

2024-03-24T19:50

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и сообщил, что средства ПВО готовы к отражению атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240324/ugroza-1935491325.html

курская область

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курская область, роман старовойт