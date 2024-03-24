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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 24.03.2024 (обновлено: 18:51 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/opasnost-1935504149.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:54
2024-03-24T18:51
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города.&quot;РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам&quot;, — говорится в заявлении в Telegram-канале.Позднее мэрия Белгорода сообщила о временной отмене движения автотранспорта по проспекту Славы на участке от улицы Попова до улицы Чумичова.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области. В частности, ранее в воскресенье украинские войска атаковали село Цаповка в Борисовском районе. В результате осколочные ранения рук и ног получил водитель сельхозпредприятия. Медики доставили мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935456015.html
белгород
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белгород, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города.
«

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Позднее мэрия Белгорода сообщила о временной отмене движения автотранспорта по проспекту Славы на участке от улицы Попова до улицы Чумичова.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области. В частности, ранее в воскресенье украинские войска атаковали село Цаповка в Борисовском районе. В результате осколочные ранения рук и ног получил водитель сельхозпредприятия. Медики доставили мужчину в городскую больницу № 2, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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