https://ria.ru/20240324/opasnost-1935390442.html

В Херсонской области отменили режим авиационной опасности

В Херсонской области отменили режим авиационной опасности - РИА Новости, 24.03.2024

В Херсонской области отменили режим авиационной опасности

Режим авиационной опасности отменили в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:05

2024-03-24T00:05

2024-03-24T00:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Режим авиационной опасности отменили в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.Режим ввели в субботу в 22.41 мск."В Херсонской области отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

республика крым

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херсонская область , безопасность, россия, республика крым