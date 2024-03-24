https://ria.ru/20240324/opasnost-1935390442.html
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности - РИА Новости, 24.03.2024
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности
Режим авиационной опасности отменили в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T00:05
2024-03-24T00:05
2024-03-24T00:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Режим авиационной опасности отменили в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.Режим ввели в субботу в 22.41 мск."В Херсонской области отбой авиационной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Россия, Республика Крым
В Херсонской области отменили режим авиационной опасности
Информканал: в Херсонской области отменили режим авиационной опасности