https://ria.ru/20240324/odessa-1935481525.html
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе на юге Украины
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе на юге Украины - РИА Новости, 24.03.2024
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе на юге Украины
Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:29
2024-03-24T15:29
2024-03-24T15:29
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание "Страна". "О взрыве в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935442605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе на юге Украины
"Страна": одесские паблики сообщили о прогремевшем в городе взрыве