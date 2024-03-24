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В очереди на сдачу крови пострадавшим в "Крокусе" стоят по четыре часа - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:02 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/ocheredi-1935521166.html
В очереди на сдачу крови пострадавшим в "Крокусе" стоят по четыре часа
В очереди на сдачу крови пострадавшим в "Крокусе" стоят по четыре часа - РИА Новости, 24.03.2024
В очереди на сдачу крови пострадавшим в "Крокусе" стоят по четыре часа
Доноры, сдавшие кровь в Центре крови имени О.К. Гаврилова на улице Шаболовка, рассказали РИА Новости, что стояли в очереди не менее четырех часов. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:02
2024-03-24T20:02
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Доноры, сдавшие кровь в Центре крови имени О.К. Гаврилова на улице Шаболовка, рассказали РИА Новости, что стояли в очереди не менее четырех часов. "Не меньше четырех часов (стоял в очереди, чтобы сдать кровь - ред.). Я приехал часов в 11, вчера не смог приехать. Я донор, чисто по-людски я не могу оставаться в стороне, если есть какая-то самая маленькая возможность помочь людям", - рассказал агентству Виталий Старунов сразу после сдачи крови. На вопрос о том, какой раз Виталий сдал кровь, он ответил: "Это 32 раз". В очереди на сдачу крови в Центре на Шаболовке будущие доноры друг друга поддерживают, передает корреспондент агентства. Так, Ольга, пришедшая сдавать кровь впервые, получила советы от Елены, которая уже 28 раз была донором. Ранее главный специалист отдела координации обеспечения питанием департамента труда и социальной защиты Илья Вадовский рассказал агентству, что в субботу в Центр крови на Шаболовке пришли сдать кровь более 1,3 тысячи человек. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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Наталья Макарова
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В очереди на сдачу крови пострадавшим в "Крокусе" стоят по четыре часа

Доноры стоят в очереди по четыре часа на сдачу крови пострадавшим в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Доноры, сдавшие кровь в Центре крови имени О.К. Гаврилова на улице Шаболовка, рассказали РИА Новости, что стояли в очереди не менее четырех часов.
"Не меньше четырех часов (стоял в очереди, чтобы сдать кровь - ред.). Я приехал часов в 11, вчера не смог приехать. Я донор, чисто по-людски я не могу оставаться в стороне, если есть какая-то самая маленькая возможность помочь людям", - рассказал агентству Виталий Старунов сразу после сдачи крови.
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На вопрос о том, какой раз Виталий сдал кровь, он ответил: "Это 32 раз".
В очереди на сдачу крови в Центре на Шаболовке будущие доноры друг друга поддерживают, передает корреспондент агентства. Так, Ольга, пришедшая сдавать кровь впервые, получила советы от Елены, которая уже 28 раз была донором.
Ранее главный специалист отдела координации обеспечения питанием департамента труда и социальной защиты Илья Вадовский рассказал агентству, что в субботу в Центр крови на Шаболовке пришли сдать кровь более 1,3 тысячи человек.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянКрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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