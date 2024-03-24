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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, заявили в республике
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 24.03.2024
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, заявили в республике
Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T00:26
2024-03-24T00:26
2024-03-24T00:26
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 135 различных боеприпасов. Известно о ранении двух гражданских лиц.
https://ria.ru/20240323/ukraina-1935349162.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, заявили в республике
СЦКК: Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР