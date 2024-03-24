https://ria.ru/20240324/nigeriya-1935470354.html

В армии Нигерии уточнили число освобожденных детей

В армии Нигерии уточнили число освобожденных детей - РИА Новости, 24.03.2024

В армии Нигерии уточнили число освобожденных детей

Представитель армии Нигерии генерал-майор Эдвард Буба уточнил в комментарии агентству Франс Пресс, что были освобождены 137 детей, похищенных ранее в марте в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:23

2024-03-24T14:23

2024-03-24T14:23

в мире

нигерия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932020511_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_8197e7a28ed06f37c308a4f648110249.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Представитель армии Нигерии генерал-майор Эдвард Буба уточнил в комментарии агентству Франс Пресс, что были освобождены 137 детей, похищенных ранее в марте в штате Кадуна, в то время как согласно более ранним оценкам, были похищены более 200 детей. Как отмечает агентство, Буба сообщил, что названная им цифра относится к общему числу заложников, находившихся в плену. Агентство добавляет, что в Нигерии число тех, о ком сообщается как о похищенных, часто снижается после того, как люди, пропавшие без вести, спасаясь от нападений, возвращаются домой. "Среди спасенных заложников, которых всего 137 человек, 76 девочек и 61 мальчик. Они были спасены в штате Замфара и будут доставлены и переданы правительству штата Кадуна для дальнейших действий", - приводит агентство слова Бубы. В начале марта издание Daily Post сообщало, что 232 школьника были похищены в штате Кадуна. Отмечалось, что некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей. В воскресенье губернатор штата Уба Сани сообщил об освобождении похищенных учеников.

https://ria.ru/20210222/nigeriya-1598577239.html

https://ria.ru/20230923/nigeriya-1898217077.html

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигерия