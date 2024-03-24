https://ria.ru/20240324/nigeriya-1935470354.html
В армии Нигерии уточнили число освобожденных детей
В армии Нигерии уточнили число освобожденных детей - РИА Новости, 24.03.2024
В армии Нигерии уточнили число освобожденных детей
Представитель армии Нигерии генерал-майор Эдвард Буба уточнил в комментарии агентству Франс Пресс, что были освобождены 137 детей, похищенных ранее в марте в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:23
2024-03-24T14:23
2024-03-24T14:23
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нигерия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Представитель армии Нигерии генерал-майор Эдвард Буба уточнил в комментарии агентству Франс Пресс, что были освобождены 137 детей, похищенных ранее в марте в штате Кадуна, в то время как согласно более ранним оценкам, были похищены более 200 детей. Как отмечает агентство, Буба сообщил, что названная им цифра относится к общему числу заложников, находившихся в плену. Агентство добавляет, что в Нигерии число тех, о ком сообщается как о похищенных, часто снижается после того, как люди, пропавшие без вести, спасаясь от нападений, возвращаются домой. "Среди спасенных заложников, которых всего 137 человек, 76 девочек и 61 мальчик. Они были спасены в штате Замфара и будут доставлены и переданы правительству штата Кадуна для дальнейших действий", - приводит агентство слова Бубы. В начале марта издание Daily Post сообщало, что 232 школьника были похищены в штате Кадуна. Отмечалось, что некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей. В воскресенье губернатор штата Уба Сани сообщил об освобождении похищенных учеников.
https://ria.ru/20210222/nigeriya-1598577239.html
https://ria.ru/20230923/nigeriya-1898217077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нигерия
В армии Нигерии уточнили число освобожденных детей
В армии Нигерии уточнили, что освобождены 137 из 200 похищенных детей
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Представитель армии Нигерии генерал-майор Эдвард Буба уточнил в комментарии агентству Франс Пресс
, что были освобождены 137 детей, похищенных ранее в марте в штате Кадуна, в то время как согласно более ранним оценкам, были похищены более 200 детей.
Как отмечает агентство, Буба сообщил, что названная им цифра относится к общему числу заложников, находившихся в плену. Агентство добавляет, что в Нигерии число тех, о ком сообщается как о похищенных, часто снижается после того, как люди, пропавшие без вести, спасаясь от нападений, возвращаются домой.
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"Среди спасенных заложников, которых всего 137 человек, 76 девочек и 61 мальчик. Они были спасены в штате Замфара и будут доставлены и переданы правительству штата Кадуна для дальнейших действий", - приводит агентство слова Бубы.
В начале марта издание Daily Post сообщало, что 232 школьника были похищены в штате Кадуна. Отмечалось, что некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей. В воскресенье губернатор штата Уба Сани сообщил об освобождении похищенных учеников.
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