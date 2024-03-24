https://ria.ru/20240324/nigeriya-1935436142.html
В Нигерии освободили учеников, похищенных в марте
В Нигерии освободили учеников, похищенных в марте - РИА Новости, 24.03.2024
В Нигерии освободили учеников, похищенных в марте
Более 200 учеников, которых вооруженные люди в начале марта похитили из школы в штате Кадуна в центральной части Нигерии, были освобождены, сообщает губернатор... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:52
2024-03-24T10:52
2024-03-24T11:43
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 200 учеников, которых вооруженные люди в начале марта похитили из школы в штате Кадуна в центральной части Нигерии, были освобождены, сообщает губернатор штата Уба Сани. "Наши дети из школы в деревне Курига были освобождены", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях губернатора. При этом он не привел подробностей освобождения детей, но поблагодарил президента Нигерии Болу Тинубу, в частности, за обеспечение того, чтобы ученики были освобождены целыми и невредимыми. Кроме того, Сани поблагодарил нигерийскую армию за то, что она "показала, что при помощи мужества, решимости и самоотверженности можно ослабить преступные силы и восстановить безопасность в общинах". В начале марта издание Daily Post сообщало, что 232 школьника были похищены в штате Кадуна. Отмечалось, что некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей.
https://ria.ru/20240309/nigeriya-1932018245.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нигерия
В Нигерии освободили учеников, похищенных в марте
В Нигерии освободили более 200 учеников, похищенных в начале марта
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 200 учеников, которых вооруженные люди в начале марта похитили из школы в штате Кадуна в центральной части Нигерии, были освобождены, сообщает губернатор штата Уба Сани.
"Наши дети из школы в деревне Курига были освобождены", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях губернатора.
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При этом он не привел подробностей освобождения детей, но поблагодарил президента Нигерии Болу Тинубу, в частности, за обеспечение того, чтобы ученики были освобождены целыми и невредимыми.
Кроме того, Сани поблагодарил нигерийскую армию за то, что она "показала, что при помощи мужества, решимости и самоотверженности можно ослабить преступные силы и восстановить безопасность в общинах".
В начале марта издание Daily Post сообщало, что 232 школьника были похищены в штате Кадуна. Отмечалось, что некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей.
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