https://ria.ru/20240324/namibiya-1935497200.html

В Намибии немецкого министра обвинили в неоколониализме

В Намибии немецкого министра обвинили в неоколониализме - РИА Новости, 24.03.2024

В Намибии немецкого министра обвинили в неоколониализме

Министр окружающей среды Намибии, которая в прошлом была колонией Германии, в издании Bild обвинил свою немецкую коллегу в неоколониализме из-за намерения... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:08

2024-03-24T17:08

2024-03-24T17:08

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр окружающей среды Намибии, которая в прошлом была колонией Германии, в издании Bild обвинил свою немецкую коллегу в неоколониализме из-за намерения последней ввести запрет на ввоз в ФРГ охотничьих трофеев. Ранее стало известно, что министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке от партии "Зеленые" хочет ограничить, а, по возможности, даже запретить ввоз охотничьих трофеев из Африки. "Если Германия хочет сделать для нас невозможной трофейную охоту, то это незаконное, неоколониальное вмешательство, которое противоречит международному праву. Мы на самом деле не можем себе представить, чтобы Германия поступила так с нами. Наши страны дружат. Если вы хотите защитить животных, вы должны разрешить контролируемую охоту", - сказал министр окружающей среды Намибии Похамба Шифета. Германия владела Намибией, которая тогда называлась Германская Юго-Западная Африка, в период с 1884 по 1915 годы. В ходе подавления восстаний местных племен, Германия прибегала к массовому истреблению местных народов, как, например, народа гереро. Преодоление тяжелого наследия колониальной эпохи является важной составляющей современных отношений между Германией и Намибией.

https://ria.ru/20240216/putin-1927746086.html

https://ria.ru/20230726/neokolonializm-1886292556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, намибия, африка