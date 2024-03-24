https://ria.ru/20240324/nakazanie-1935490387.html

МИД Малайзии призвал к наказанию виновных в теракте в "Крокусе"

МИД Малайзии призвал к наказанию виновных в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

МИД Малайзии призвал к наказанию виновных в теракте в "Крокусе"

МИД Малайзии призвал к скорейшему привлечению к ответственности виновных в теракте в "Крокус сити холе", произошедшем в пятницу в Красногорске. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:26

2024-03-24T16:26

2024-03-24T16:26

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. МИД Малайзии призвал к скорейшему привлечению к ответственности виновных в теракте в "Крокус сити холе", произошедшем в пятницу в Красногорске. "Ужасающий теракт в Москве в пятницу вызывает скорбь. Как заявил премьер-министр Анвар Ибрагим, неистовству нет места в цивилизованном мире… Малайзия вновь подчеркивает свою твердую позицию в отношении терроризма и насильственного экстремизма во всех его формах и проявлениях и призывает к скорейшему привлечению к ответственности виновных в этом нападении", - написало ведомство в своем аккаунте в социальной сети X. МИД страны добавил, что Малайзия присоединяется к международному сообществу, "выражая свое осуждение этого ужасного инцидента", и вновь заявляет о своем неприятии всех форм насилия, которые дестабилизируют мир и безопасность любой страны. Вчера премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим осудил теракт в "Крокус сити холле", назвав его "варварским бесчинством", и призвал не считать произошедшее отражением ислама или другой религии. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935271862.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)