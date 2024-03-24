https://ria.ru/20240324/molitvy-1935487645.html

Пришедшие к "Крокусу" люди читают молитвы за упокой погибших в теракте

Пришедшие к "Крокусу" люди читают молитвы за упокой погибших в теракте - РИА Новости, 24.03.2024

Пришедшие к "Крокусу" люди читают молитвы за упокой погибших в теракте

Пришедшие к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла" люди читают молитвы за упокой погибших в теракте 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:11

2024-03-24T16:11

2024-03-24T16:36

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Пришедшие к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла" люди читают молитвы за упокой погибших в теракте 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. Пришедшие к мемориалу вместе с православным священником молятся за упокой погибших, стоя в очереди к мемориалу под дождем. К месту трагедии приходят и люди пожилого возраста, со взрослыми к мемориалу идут и дети. Очередь к мемориалу стоит вдоль всего "Крокус Экспо" и доходит до ТЦ Vegas. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935403290.html

россия

украина

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Молитва у "Крокус сити холла" о погибших в теракте Пришедшие к мемориалу у подмосковного «Крокуса» читают молитвы за упокой погибших в теракте 2024-03-24T16:11 true PT0M36S

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)