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ЕС превратился в агрессивную структуру, заявил Лавров - РИА Новости, 24.03.2024
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13:49 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/lavrov-1935465492.html
ЕС превратился в агрессивную структуру, заявил Лавров
ЕС превратился в агрессивную структуру, заявил Лавров - РИА Новости, 24.03.2024
ЕС превратился в агрессивную структуру, заявил Лавров
Евросоюз стал другим с тех пор, как народ Сербии сделал выбор в пользу евроинтеграции, ЕС превратился в агрессивную структуру, утратившую геополитческую... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:49
2024-03-24T13:49
в мире
сербия
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Евросоюз стал другим с тех пор, как народ Сербии сделал выбор в пользу евроинтеграции, ЕС превратился в агрессивную структуру, утратившую геополитческую самостоятельность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии. Слова министра опубликованы на сайте МИД РФ. "Мы прекрасно понимаем позицию, которую президент Сербии излагает, заявляя о том, что народ сделал европейский, евроинтеграционный выбор. Многие годы назад начался процесс переговоров о присоединении Сербии к Европейскому Союзу. На данном этапе Евросоюз уже стал другим с тех пор, как Сербия сделала этот выбор", - отметил министр. По его словам, сейчас ЕС является "достаточно агрессивной структурой, которая особенно с подписанием не так давно соответствующего документа о координации с НАТО, утратила свою геополитическую самостоятельность и стала военно-экономическим придатком Североатлантического альянса". Лавров отметил, что в период, когда ЕС развивался как интеграционное объединение, нацеленное на решение экономических и социальных вопросов, Россия "громко и открыто заявляла, что у нее нет проблем с присоединением стран к ЕС". "В отличие от расширения НАТО", - уточнил глава МИД. Министр уточнил, что Евросоюз изменился задолго до начала специальной военной операции, Брюссель "агрессивно оказывает давление на Сербию", требует от руководства страны признать независимость Косово. Сейчас, по словам Лаврова, от Белграда также требуют присоединиться к позиции Запада против рФ "По сути дела, выдвигается ультиматум. Мол, если он так не сделает, говорят они ему, ЕС не будет продолжать переговоры. Там есть несколько "глав" в переговорном процессе. Какие-то из них закрыты. Остались самые важные. Еэсовцы не хотят двигаться по этому пути до той поры, пока Сербия не признает независимость Косово и не подключится к антироссийским санкциям", - заключил он.
https://ria.ru/20240324/lavrov-1935462832.html
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в мире, сербия, сергей лавров, евросоюз, нато, россия, косово
В мире, Сербия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Россия, Косово
ЕС превратился в агрессивную структуру, заявил Лавров

Лавров: Евросоюз стал другим с тех пор, как Сербия решила присоединиться к нему

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Евросоюз стал другим с тех пор, как народ Сербии сделал выбор в пользу евроинтеграции, ЕС превратился в агрессивную структуру, утратившую геополитческую самостоятельность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии.
Слова министра опубликованы на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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"Мы прекрасно понимаем позицию, которую президент Сербии излагает, заявляя о том, что народ сделал европейский, евроинтеграционный выбор. Многие годы назад начался процесс переговоров о присоединении Сербии к Европейскому Союзу. На данном этапе Евросоюз уже стал другим с тех пор, как Сербия сделала этот выбор", - отметил министр.
По его словам, сейчас ЕС является "достаточно агрессивной структурой, которая особенно с подписанием не так давно соответствующего документа о координации с НАТО, утратила свою геополитическую самостоятельность и стала военно-экономическим придатком Североатлантического альянса".
Лавров отметил, что в период, когда ЕС развивался как интеграционное объединение, нацеленное на решение экономических и социальных вопросов, Россия "громко и открыто заявляла, что у нее нет проблем с присоединением стран к ЕС". "В отличие от расширения НАТО", - уточнил глава МИД.
Министр уточнил, что Евросоюз изменился задолго до начала специальной военной операции, Брюссель "агрессивно оказывает давление на Сербию", требует от руководства страны признать независимость Косово. Сейчас, по словам Лаврова, от Белграда также требуют присоединиться к позиции Запада против рФ
"По сути дела, выдвигается ультиматум. Мол, если он так не сделает, говорят они ему, ЕС не будет продолжать переговоры. Там есть несколько "глав" в переговорном процессе. Какие-то из них закрыты. Остались самые важные. Еэсовцы не хотят двигаться по этому пути до той поры, пока Сербия не признает независимость Косово и не подключится к антироссийским санкциям", - заключил он.
 
В миреСербияСергей ЛавровЕвросоюзНАТОРоссияКосово
 
 
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