https://ria.ru/20240324/krym-1935413965.html
Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024
Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей
Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщил инфоцентр ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:23
2024-03-24T08:23
2024-03-24T08:23
тамань (станица)
керчь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщил инфоцентр ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств", - сообщили в инфоцентре. Ранее утром движение по мосту временно перекрывалось.
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тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), керчь, общество
Тамань (станица), Керчь, Общество
Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей с обеих сторон