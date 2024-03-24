https://ria.ru/20240324/krym-1935413965.html

Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024

Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей

Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщил инфоцентр ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:23

2024-03-24T08:23

2024-03-24T08:23

тамань (станица)

керчь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщил инфоцентр ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств", - сообщили в инфоцентре. Ранее утром движение по мосту временно перекрывалось.

https://ria.ru/20240321/sanktsii-1934754842.html

тамань (станица)

керчь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

тамань (станица), керчь, общество