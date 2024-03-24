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Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024
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08:23 24.03.2024
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Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей - РИА Новости, 24.03.2024
Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей
Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщил инфоцентр ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:23
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тамань (станица)
керчь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщил инфоцентр ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств", - сообщили в инфоцентре. Ранее утром движение по мосту временно перекрывалось.
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тамань (станица)
керчь
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тамань (станица), керчь, общество
Тамань (станица), Керчь, Общество
Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ждут более 200 автомобилей с обеих сторон

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщил инфоцентр ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств", - сообщили в инфоцентре.
Ранее утром движение по мосту временно перекрывалось.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Тамань (станица)КерчьОбщество
 
 
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