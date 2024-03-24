https://ria.ru/20240324/krokus-1935499306.html

Работы по разбору завалов в "Крокус Сити Холле" продолжат ночью

Работы по разбору завалов в "Крокус Сити Холле" продолжат ночью - РИА Новости, 24.03.2024

Работы по разбору завалов в "Крокус Сити Холле" продолжат ночью

Работы по разбору завалов и вывозу строительных конструкций в "Крокус сити холл" продолжатся ночью, сил и средств достаточно, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:19

2024-03-24T17:19

2024-03-24T22:44

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Работы по разбору завалов и вывозу строительных конструкций в "Крокус сити холл" продолжатся ночью, сил и средств достаточно, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления МЧС РФ по Московской области Александр Берегуда. "На сегодняшний момент организована работа на трех основных участках по разбору завалов строительных и вывоз строительных конструкций. Сил и средств достаточно. Работы будут продолжаться также в ночное время", - сказал он.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Работы по разбору завалов в "Крокус сити холла". Кадры МЧС РФ Работы по разбору завалов в "Крокусе" не останавливаются ни на минуту, сообщает МЧС и публикует новые кадры 2024-03-24T17:19 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, украина, россия, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф)