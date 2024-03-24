https://ria.ru/20240324/krokus-1935495494.html

СК начал выдавать личные вещи тех, кто находился в "Крокусе" при теракте

СК начал выдавать личные вещи тех, кто находился в "Крокусе" при теракте - РИА Новости, 24.03.2024

СК начал выдавать личные вещи тех, кто находился в "Крокусе" при теракте

Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта в "Крокус Сити Холле" находились в концертном комплексе, сообщает... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:00

2024-03-24T17:00

2024-03-24T17:15

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта в "Крокус Сити Холле" находились в концертном комплексе, сообщает СК РФ."Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе", - говорится в Telegram-канале ведомства.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф)