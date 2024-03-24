https://ria.ru/20240324/krokus-1935494851.html
Следователи не обнаружили заминированных тел в ходе осмотра в "Крокусе"
Следователи не обнаружили заминированных тел в ходе осмотра в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Следователи не обнаружили заминированных тел в ходе осмотра в "Крокусе"
Во время осмотра "Крокус Сити Холла" не было обнаружено заминированных тел и других следов минирования, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:56
2024-03-24T16:56
2024-03-24T22:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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владимир путин
маргарита симоньян
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Во время осмотра "Крокус Сити Холла" не было обнаружено заминированных тел и других следов минирования, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале."В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования", - говорится в сообщении.Также в ведомстве отметили, что опознание тел погибших продолжается.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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происшествия, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), украина, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Следователи не обнаружили заминированных тел в ходе осмотра в "Крокусе"
СК: в ходе осмотра в "Крокусе" не обнаружено заминированных тел