https://ria.ru/20240324/krokus-1935492919.html

У "Крокус Сити Холла" собираются люди, чтобы забрать вещи и машины

У "Крокус Сити Холла" собираются люди, чтобы забрать вещи и машины - РИА Новости, 24.03.2024

У "Крокус Сити Холла" собираются люди, чтобы забрать вещи и машины

Группы людей стали собираться возле "Крокус Сити Холла", чтобы забрать вещи и машины, не дожидаясь 18 часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:42

2024-03-24T16:42

2024-03-24T16:42

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Группы людей стали собираться возле "Крокус Сити Холла", чтобы забрать вещи и машины, не дожидаясь 18 часов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что в 18.00 начнут выдавать вещи, оставленные в гардеробе "Крокус Сити Холла " в пятницу, когда произошел теракт. В первую очередь, по словам Воробьева, вещи будут отдавать будут тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. "Вам нужно будет заполнить протокол, вам вынесут вещи. Вы сами за ними ходить не будете", - такие инструкции раздавали волонтеры приходящим. Волонтеры собирают людей в группы и ведут к зданию "Крокус Сити Холла". "Говорили в 18 часов, но, думаю, если маленькими группами, то можно и сейчас. А после 18 вообще много всех будет, очереди, возможно, к полуночи не разойдутся", - сказал РИА Новости один из пришедших. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

московская область (подмосковье)

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Молитва у "Крокус сити холла" о погибших в теракте Пришедшие к мемориалу у подмосковного «Крокуса» читают молитвы за упокой погибших в теракте 2024-03-24T16:42 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, московская область (подмосковье)