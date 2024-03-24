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Люди сплотились после трагедии в "Крокусе", заявили сестры милосердия - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:48 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/krokus-1935474274.html
Люди сплотились после трагедии в "Крокусе", заявили сестры милосердия
Люди сплотились после трагедии в "Крокусе", заявили сестры милосердия - РИА Новости, 24.03.2024
Люди сплотились после трагедии в "Крокусе", заявили сестры милосердия
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии, произошедшей в "Крокус сити холле", и стали ближе духом друг другу, рассказали РИА Новости в сестричестве... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:48
2024-03-24T14:48
теракт в "крокус сити холле"
россия
маргарита симоньян
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии, произошедшей в "Крокус сити холле", и стали ближе духом друг другу, рассказали РИА Новости в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона. "Очень отрадно оттого, что это не оставляет равнодушных никого, что мы все сплотились, что мы все более родными становимся друг другу по духу, будь то люди православные, мусульмане, все, кто неверующий, может быть, иудеи, все, кто хоть как-то поклоняется Богу и просит сейчас, чтобы Бог помиловал отошедших в жизнь вечную людей", - сказала одна из сестер милосердия. Сестры выразили надежду, что братство будет укрепляться и дальше, но уже радостными моментами. "Еще хотелось бы надеяться, что это наше братство будет скреплять дальше не только слезами, горем, бедой, но все-таки мы ощутим наконец некоторую радость от того, что мы есть, что есть Россия, которая нас объединяет, которая нас пестует", — заключили сестры. Они возложили цветы к мемориалу и прочитали молитву. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935330829.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935271862.html
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россия, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Люди сплотились после трагедии в "Крокусе", заявили сестры милосердия

Сестры милосердия: люди разных религий сплотились после трагедии в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии, произошедшей в "Крокус сити холле", и стали ближе духом друг другу, рассказали РИА Новости в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.
«
"Очень отрадно оттого, что это не оставляет равнодушных никого, что мы все сплотились, что мы все более родными становимся друг другу по духу, будь то люди православные, мусульмане, все, кто неверующий, может быть, иудеи, все, кто хоть как-то поклоняется Богу и просит сейчас, чтобы Бог помиловал отошедших в жизнь вечную людей", - сказала одна из сестер милосердия.
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Сестры выразили надежду, что братство будет укрепляться и дальше, но уже радостными моментами.
«
"Еще хотелось бы надеяться, что это наше братство будет скреплять дальше не только слезами, горем, бедой, но все-таки мы ощутим наконец некоторую радость от того, что мы есть, что есть Россия, которая нас объединяет, которая нас пестует", — заключили сестры. Они возложили цветы к мемориалу и прочитали молитву.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМаргарита СимоньянКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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