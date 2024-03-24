https://ria.ru/20240324/krokus-1935450755.html
Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокусе". Трансляция
Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокусе". Трансляция - РИА Новости, 24.03.2024
Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокусе". Трансляция
Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокус Сити Холле", где может состояться слушание об аресте боевиков. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:15
2024-03-24T12:15
2024-03-24T12:15
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935450128_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_9c71f39c25afaa80b64e979baccb94fe.jpg
Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокус Сити Холле", где может состояться слушание об аресте боевиков.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935450128_45:0:981:702_1920x0_80_0_0_257318482e6e8251df912c2be699d985.jpg
LIVE: Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокус Сити Холле"
LIVE: Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокус Сити Холле"
2024-03-24T12:15
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл
Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокусе". Трансляция
Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокус Сити Холле", где может состояться слушание об аресте боевиков.
2024-03-24T12:15
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PT1S
Обстановка у Басманного суда после теракта в "Крокус Сити Холле", где может состояться слушание об аресте боевиков.