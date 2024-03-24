https://ria.ru/20240324/krokus-1935448004.html

На месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются поисковые работы

На месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются поисковые работы - РИА Новости, 24.03.2024

На месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются поисковые работы

Поисковые работы на месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:57

2024-03-24T11:57

2024-03-24T12:16

теракт в "крокус сити холле"

андрей воробьев

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Поисковые работы на месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны "Крокуса", это облегчило доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале."Где-то часа два чтобы убрать сцену и вскрыть пол, и еще часа четыре, чтобы песком засыпать, съезд сделать. Грубо говоря, часов шесть", - рассказал губернатору специалист на месте ЧП, диалог попал на видео, опубликованное в канале.По словам специалиста, сил и средств на месте разбора завала в "Крокусе" достаточно.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новая смена рабочих на разборе завалов после теракта в "Крокус Сити Холле" Новая смена рабочих отправилась на разбор завалов после теракта в "Крокус сити холле". 2024-03-24T11:57 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей воробьев, крокус сити холл, московская область (подмосковье)