На месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются поисковые работы

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Поисковые работы на месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны "Крокуса", это облегчило доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале."Где-то часа два чтобы убрать сцену и вскрыть пол, и еще часа четыре, чтобы песком засыпать, съезд сделать. Грубо говоря, часов шесть", - рассказал губернатору специалист на месте ЧП, диалог попал на видео, опубликованное в канале.По словам специалиста, сил и средств на месте разбора завала в "Крокусе" достаточно.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новая смена рабочих на разборе завалов после теракта в "Крокус Сити Холле"
Новая смена рабочих отправилась на разбор завалов после теракта в "Крокус сити холле".
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Поисковые работы на месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны "Крокуса", это облегчило доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
"Где-то часа два чтобы убрать сцену и вскрыть пол, и еще часа четыре, чтобы песком засыпать, съезд сделать. Грубо говоря, часов шесть", - рассказал губернатору специалист на месте ЧП, диалог попал на видео, опубликованное в канале.
По словам специалиста, сил и средств на месте разбора завала в "Крокусе" достаточно.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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