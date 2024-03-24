https://ria.ru/20240324/konvoi-1935516449.html

БАПОР: Израиль заявил, что не будет одобрять конвои агентства на север Газы

БАПОР: Израиль заявил, что не будет одобрять конвои агентства на север Газы - РИА Новости, 24.03.2024

БАПОР: Израиль заявил, что не будет одобрять конвои агентства на север Газы

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что власти Израиля сообщили ООН, что РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:23

2024-03-24T19:23

2024-03-24T19:23

в мире

израиль

самех шукри

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бапор

рафах (провинция)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что власти Израиля сообщили ООН, что они больше "не будут одобрять какие-либо конвои" с продовольствием БАПОР на север сектора Газа. "Несмотря на трагедию, разворачивающуюся у нас на глазах, израильские власти сообщили ООН, что они больше не будут одобрять какие-либо конвои с продовольствием БАПОР на север", - написал глава агентства в соцсети X, назвав это решение "возмутительным". Лаззарини также призвал снять ограничения на проход конвоев. Он добавил, что если агентство не сможет выполнять свою работу в анклаве, то это "ускорит голод". Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри ранее заявлял, что Израиль отказал главе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини во въезде в палестинский город Рафах на юге сектора Газа. В начале марта постпред при организации Гилад Эрдан заявлял на Генеральной ассамблеи ООН, что БАПОР не будет работать в секторе Газа также, как работал до 7 октября 2023 года (когда произошло нападение ХАМАС на Израиль), и что агентство надо распустить. Созданное в 1949 году для помощи палестинским беженцам Ближневосточное агентство ООН оказалось под пристальным вниманием после того, как Израиль обвинил около 12 его сотрудников в причастности к нападению ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Многие страны после этого приостановили выделение помощи агентству, хотя ООН заявила, что Израиль не предоставил ей никаких доказательств в поддержку своих обвинений. ООН начала внутреннее, а также независимое расследование этих претензий.

https://ria.ru/20240324/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240322/evrosoyuz-1934821857.html

израиль

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в мире, израиль, самех шукри, оон, хамас, египет, бапор, рафах (провинция)