https://ria.ru/20240324/kitay-1935441118.html

Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 24.03.2024

Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китай призывает Филиппины прекратить нарушения и провокации на рифе Жэньай в Южно-Китайском море, заявил в воскресенье официальный представитель министерство... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:06

2024-03-24T11:06

2024-03-24T11:06

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китай

филиппины

южно-китайское море

у цянь

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ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Китай призывает Филиппины прекратить нарушения и провокации на рифе Жэньай в Южно-Китайском море, заявил в воскресенье официальный представитель министерство обороны Китая У Цянь. Ранее в субботу филиппинские вооруженные силы сообщили, что береговая охрана Китая применила водометы против судна снабжения Филиппин в Южно-Китайском море. "Филиппинское судно 23 марта вторглось в акваторию близ китайского рифа Жэньай (Вторая отмель Томаса), пытаясь доставить припасы на свой незаконно "севший на мель" военный корабль. Береговая охрана Китая в соответствии с законами и правилами осуществила блокировку и вытеснение (из соответствующих вод – ред.) филиппинского судна, чтобы пресечь попытки посягательств и провокаций Филиппин", - заявил У Цянь, слова которого приведены на сайте ведомства. Он подчеркнул, что "нынешний инцидент был вызван исключительно провокацией Филиппин, а действия Китая были разумными, законными и профессиональными". "Китай готов надлежащим образом урегулировать спор с Филиппинами посредством диалога и переговоров, однако Манила нарушила свое обещание, тщетно пытаясь превратить незаконно севший на мель военный корабль на рифе Жэньай в постоянный объект, Китай ни в коем случает не будет безучастно за этим наблюдать", - добавил он. У Цянь призвал Филиппины "прекратить любые высказывания, которые могут привести к обострению противоречий и эскалации ситуации, а также прекратить все нарушения и провокации". Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе. В марте внешнеполитическое ведомство Филиппин сообщило, что в прошлом году получило от Китая ряд концептуальных документов с различными предложениями по движению морского транспорта в Южно-Китайском море и признало часть из них "в некоторой степени осуществимыми", но большая часть инициатив Пекина были признаны "противоречащими национальным интересам".

https://ria.ru/20231022/more-1904472793.html

https://ria.ru/20230324/kitay-1860270133.html

https://ria.ru/20220620/yaponiya-1796834639.html

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южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, у цянь