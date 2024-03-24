https://ria.ru/20240324/kinologi-1935400221.html

На территории "Крокуса" круглосуточно работают кинологи

На территории "Крокуса" круглосуточно работают кинологи - РИА Новости, 24.03.2024

На территории "Крокуса" круглосуточно работают кинологи

Кинологи работают круглосуточно на территории, где в пятницу была совершена террористическая атака на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:18

2024-03-24T02:18

2024-03-24T08:59

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Кинологи работают круглосуточно на территории, где в пятницу была совершена террористическая атака на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости. Каждые два часа кинологи совершают обход не только пострадавшего здания, но и здания выставочного центра "Крокус Экспо", а также прилегающей территории. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tekhnika-1935399573.html

россия

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Работа кинологов на территории "Крокуса" На территории "Крокуса" продолжают работать кинологи, новые смены рабочих отправляются на разбор завалов. 2024-03-24T02:18 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, крокус, крокус сити холл, московская область (подмосковье)