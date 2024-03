https://ria.ru/20240324/khudozhnik-1935533614.html

Японский художник опубликовал работу, посвященную теракту в "Крокусе"

Японский художник опубликовал работу, посвященную теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Японский художник опубликовал работу, посвященную теракту в "Крокусе"

Японский художник Шо Сибуя опубликовал работу, посвящённую теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье, в виде первой странице газеты New York Times,... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:42

2024-03-24T21:42

2024-03-24T22:34

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935488079_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b9809329e99d9dc2f718a3dc4d9d0dac.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Японский художник Шо Сибуя опубликовал работу, посвящённую теракту в "Крокус сити холле" в Подмосковье, в виде первой странице газеты New York Times, пронизанной пулями. Работа была опубликована 22 марта на странице Instagram* художника. На картине изображена страница газеты New York Times. Пространство под заголовком окрашено в черно-красные тона. Сама газета изрешечена отверстиями, напоминающими следы от пуль. В описании к картине добавлена ссылка на страницу "Крокус Сити Холла" в Instagram*. Подпись к изображению состоит из одного слова "Москва". Японский художник Шо Сибуя известен серией своих работ "Восход солнца из маленького окна", посвященных конкретным событиям, работу над которой он начал в 2020 году во время пандемии COVID-19. Серия картин представляет собой обложки газеты New York Times, под которыми изображено небо, таким образом сочетая красоту природы с важными событиями в мире. Его картины выставлялись в итальянском музее дизайна "Триеннале Милано", в бельгийском Музее моды (MoMu) и других музеях.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)