https://ria.ru/20240324/kambodzha-1935435915.html

Камбоджа осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Камбоджа осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.03.2024

Камбоджа осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Камбоджа осуждает теракт в "Крокус сити холе" в Красногорске и поддерживает правительство и народ России в это время скорби, следует из заявления МИД страны... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:51

2024-03-24T10:51

2024-03-24T10:51

теракт в "крокус сити холле"

россия

камбоджа

украина

маргарита симоньян

владимир путин

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Камбоджа осуждает теракт в "Крокус сити холе" в Красногорске и поддерживает правительство и народ России в это время скорби, следует из заявления МИД страны. Текст его письма приводит Telegram-канал российской миссии в АСЕАН."Мы шокированы гибелью десятков людей и сотнями раненых в результате теракта в московском концертном зале "Крокус" 22 марта 2024 года. Королевское правительство Камбоджи самым решительным образом осуждает это жестокое нападение. Выражаем глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям погибших и правительству Российской Федерации и желаем скорейшего и полного выздоровления пострадавшим", - отметил МИД Камбоджи.Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что, по мнению Камбоджи, любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания, независимо от их мотивов. "Мы поддерживаем российское правительство и народ в это время скорби", - добавило министерство. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935352650.html

россия

камбоджа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, камбоджа, украина, маргарита симоньян, владимир путин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)