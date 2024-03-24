Враги пытаются расшатать ситуацию в России, заявил Кадыров

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле" пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу, и нельзя допустить преследования по национальному и религиозному признаку.Кадыров еще раз принес соболезнования родственникам и близким погибших, отметив масштабность трагедии."Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос... Россия была и будет многонациональной. В этом лично я вижу ее силу, могущество, величие. И именно по этому ее качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он отметил напомнил, что Россия уже успешно борется с неонацизмом, "ничто не помешает также успешно побороться с националистическими проявлениями внутри страны". Глава Чечни подчеркнул, что с подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации.Ранее Кадыров, комментируя события в "Крокус сити холле", заявил, что подобные акты насилия могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми. Он также отмечал, что в Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия до особого распоряжения. По его словам, в задержании участвовали дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану государственной границы России с Украиной бойцы полка "Ахмат-Россия" совместно с Центром специального назначения ФСБ.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле" пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу, и нельзя допустить преследования по национальному и религиозному признаку.
Кадыров еще раз принес соболезнования родственникам и близким погибших, отметив масштабность трагедии.
Владелец "Крокуса" рассказал, как террористы проникли в зал
Вчера, 22:52
"Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос... Россия была и будет многонациональной. В этом лично я вижу ее силу, могущество, величие. И именно по этому ее качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил напомнил, что Россия уже успешно борется с неонацизмом, "ничто не помешает также успешно побороться с националистическими проявлениями внутри страны". Глава Чечни подчеркнул, что с подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации.
Ранее Кадыров, комментируя события в "Крокус сити холле", заявил, что подобные акты насилия могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми. Он также отмечал, что в Чечне отменят все развлекательные и массовые мероприятия до особого распоряжения. По его словам, в задержании участвовали дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану государственной границы России с Украиной бойцы полка "Ахмат-Россия" совместно с Центром специального назначения ФСБ.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в "Крокусе"
Вчера, 23:11
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.