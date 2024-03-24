https://ria.ru/20240324/izrail-1935400438.html

Армия Израиля нанесла удары по ливанскому городу Баальбек, пишут СМИ

Армия Израиля нанесла удары по ливанскому городу Баальбек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024

Армия Израиля нанесла удары по ливанскому городу Баальбек, пишут СМИ

Израильская армия нанесла воздушные удары по ливанскому городу Баальбек, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:23

2024-03-24T02:23

2024-03-24T03:03

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Израильская армия нанесла воздушные удары по ливанскому городу Баальбек, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности. "Израиль совершил воздушный рейд на Баальбек, оплот (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах" в восточном Ливане", - говорится в сообщении агентства. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что ее истребители нанесли удары в районе города Баальбек по производственному цеху движения "Хезболлах", где якобы хранилось оружие."Некоторое время назад было зафиксировано около 50 пусков из Ливана в сторону северного Израиля, несколько (снарядов - ред.) были перехвачены, а остальные упали на открытой местности. Самолеты нанесли удары по пусковым установкам, из которых были произведены некоторые пуски в сторону северного Израиля", - добавили в ЦАХАЛ.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240321/izrail-1934585776.html

https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html

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в мире, израиль, ливан, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина