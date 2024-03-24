Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля нанесла удары по ливанскому городу Баальбек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 24.03.2024 (обновлено: 03:03 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/izrail-1935400438.html
Армия Израиля нанесла удары по ливанскому городу Баальбек, пишут СМИ
Армия Израиля нанесла удары по ливанскому городу Баальбек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2024
Армия Израиля нанесла удары по ливанскому городу Баальбек, пишут СМИ
Израильская армия нанесла воздушные удары по ливанскому городу Баальбек, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T02:23
2024-03-24T03:03
в мире
израиль
ливан
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Израильская армия нанесла воздушные удары по ливанскому городу Баальбек, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности. "Израиль совершил воздушный рейд на Баальбек, оплот (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах" в восточном Ливане", - говорится в сообщении агентства. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что ее истребители нанесли удары в районе города Баальбек по производственному цеху движения "Хезболлах", где якобы хранилось оружие."Некоторое время назад было зафиксировано около 50 пусков из Ливана в сторону северного Израиля, несколько (снарядов - ред.) были перехвачены, а остальные упали на открытой местности. Самолеты нанесли удары по пусковым установкам, из которых были произведены некоторые пуски в сторону северного Израиля", - добавили в ЦАХАЛ.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240321/izrail-1934585776.html
https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html
https://ria.ru/20240322/rafakh-1934989823.html
https://ria.ru/20240323/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c96392e310e3472f5b396feb6c875bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Армия Израиля нанесла удары по ливанскому городу Баальбек, пишут СМИ

Reuters: израильская армия нанесла воздушные удары по ливанскому городу Баальбек

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Израильская армия нанесла воздушные удары по ливанскому городу Баальбек, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности.
"Израиль совершил воздушный рейд на Баальбек, оплот (ливанского шиитского движения - ред.) "Хезболлах" в восточном Ливане", - говорится в сообщении агентства.
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Армия Израиля заявила об обнаружении крупной суммы в больнице "Аш-Шифа"
21 марта, 01:41
Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что ее истребители нанесли удары в районе города Баальбек по производственному цеху движения "Хезболлах", где якобы хранилось оружие.
"Некоторое время назад было зафиксировано около 50 пусков из Ливана в сторону северного Израиля, несколько (снарядов - ред.) были перехвачены, а остальные упали на открытой местности. Самолеты нанесли удары по пусковым установкам, из которых были произведены некоторые пуски в сторону северного Израиля", - добавили в ЦАХАЛ.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
СМИ узнали о секретном плане Израиля по формированию власти в секторе Газа
21 марта, 17:48
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Израиль готов войти в Рафах даже без поддержки США, заявил Нетаньяху
22 марта, 17:00
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала