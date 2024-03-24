На Украине повреждена наземная инфраструктура подземного газохранилища
На западе Украины повреждена наземная инфраструктура подземного газохранилища
© Фото : Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
© Фото : Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов заявил, что после взрывов на западе Украины повреждена наземная инфраструктура одного из подземных газохранилищ.
Ранее в воскресенье Чернышов сообщил о повреждении объектов на западе страны после взрывов.
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"В результате утренней атаки на западе Украины произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаз" и было повреждено технологическое оборудование. Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий", - написал Чернышов на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, критических последствий для обеспечения работы подземных газохранилищ нет, на поставки газа потребителям это не повлияет.
В воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях на западе Украины. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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