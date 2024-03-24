https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935518066.html

На Украине повреждена наземная инфраструктура подземного газохранилища

На Украине повреждена наземная инфраструктура подземного газохранилища - РИА Новости, 24.03.2024

На Украине повреждена наземная инфраструктура подземного газохранилища

Глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов заявил, что после взрывов на западе Украины повреждена наземная инфраструктура одного из подземных... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:35

2024-03-24T19:35

2024-03-24T19:35

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов заявил, что после взрывов на западе Украины повреждена наземная инфраструктура одного из подземных газохранилищ. Ранее в воскресенье Чернышов сообщил о повреждении объектов на западе страны после взрывов. "В результате утренней атаки на западе Украины произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаз" и было повреждено технологическое оборудование. Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий", - написал Чернышов на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, критических последствий для обеспечения работы подземных газохранилищ нет, на поставки газа потребителям это не повлияет. В воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях на западе Украины. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240324/ugroza-1935491325.html

https://ria.ru/20240324/azarov-1935458351.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1935445400.html

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в мире, украина, россия, ивано-франковская область, дмитрий песков, нафтогаз украины, укртрансгаз