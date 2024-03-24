https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935449126.html
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2024
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины после утренних взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:03
2024-03-24T12:03
2024-03-24T12:03
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины после утренних взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий. Украинское издание "Страна.ua" в воскресенье сообщало о взрывах во Львовской области на фоне воздушной тревоги. Как сообщил Козицкий в своем Telegram-канале, на этом объекте ранее произошло возгорание. "Два попадания в тот же объект критической инфраструктуры", - добавил он. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Козицкий в воскресенье сообщал, что на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар после ночных взрывов.
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры после взрывов
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости.
Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины после утренних взрывов, сообщил
в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий.
Украинское издание "Страна.ua" в воскресенье сообщало о взрывах во Львовской области на фоне воздушной тревоги.
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Как сообщил Козицкий в своем Telegram-канале, на этом объекте ранее произошло возгорание. "Два попадания в тот же объект критической инфраструктуры", - добавил он.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Козицкий в воскресенье сообщал, что на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар после ночных взрывов.
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