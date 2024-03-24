https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935449126.html

Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 24.03.2024

Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины после утренних взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:03

2024-03-24T12:03

2024-03-24T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области на западе Украины после утренних взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий. Украинское издание "Страна.ua" в воскресенье сообщало о взрывах во Львовской области на фоне воздушной тревоги. Как сообщил Козицкий в своем Telegram-канале, на этом объекте ранее произошло возгорание. "Два попадания в тот же объект критической инфраструктуры", - добавил он. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Козицкий в воскресенье сообщал, что на объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар после ночных взрывов.

https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

львовская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, львовская область, украина