https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935418779.html
Во Львовской области заявили о пожаре на инфраструктурном объекте
Во Львовской области заявили о пожаре на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 24.03.2024
Во Львовской области заявили о пожаре на инфраструктурном объекте
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украине после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:59
2024-03-24T08:59
2024-03-24T08:59
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украине после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий. В воскресенье ночью украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах во Львовской области на фоне воздушной тревоги. Как написал Козицкий в своем Telegram-канале, "произошел пожар" на объекте "критической инфраструктуры во Львовской области". Козицкий при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако отметил, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина
Во Львовской области заявили о пожаре на инфраструктурном объекте
Во Львовской области заявили о пожаре на объекте критической инфраструктуры