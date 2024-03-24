https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935418779.html

Во Львовской области заявили о пожаре на инфраструктурном объекте

Во Львовской области заявили о пожаре на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 24.03.2024

Во Львовской области заявили о пожаре на инфраструктурном объекте

Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украине после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:59

2024-03-24T08:59

2024-03-24T08:59

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украине после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий. В воскресенье ночью украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах во Львовской области на фоне воздушной тревоги. Как написал Козицкий в своем Telegram-канале, "произошел пожар" на объекте "критической инфраструктуры во Львовской области". Козицкий при этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь, однако отметил, что на месте возгорания пожарные продолжают тушить пожар.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

львовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, львовская область, украина