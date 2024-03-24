https://ria.ru/20240324/gretsiya-1935413249.html

Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками

Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками - РИА Новости, 24.03.2024

Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками

Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:13

2024-03-24T08:13

2024-03-24T09:01

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АФИНЫ, 24 мар — РИА Новости. Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, и заставили его повернуть назад, сообщил информационный сайт компартии 902.gr. "Члены КПГ и КНЕ заблокировали поезд на железнодорожной станции Александруполиса. Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили поезд остановиться. Они требовали, чтобы он повернул назад, и чтобы убийцы США-НАТО убрались из Александруполиса и всего региона", — указано в материале. Акция прошла успешно, и военной технике пришлось отступить. Поезд с американскими танками вернулся назад, пишет портал. "Отступление поезда было встречено скандированием лозунга "Когда народ не склоняется, даже поезда поворачивают назад". На баннерах было написано: "Никакой военной миссии за пределами границ. Прекратить участие страны в войнах США, НАТО и ЕС. Надежда в борьбе народа", — отметили в статье. Коммунисты заявили, что Александруполис — порт народов, они осудили превращение города в огромную базу НАТО. "Мы осуждаем использование порта, железнодорожной сети, лагерей в этом районе НАТО палачами народов, которые в эти дни поездами и сотнями грузовиков перевозят опасную военную технику к границе с Болгарией", — заявил член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас. Он также осудил греческое правительство за передачу реакционному правительству Владимира Зеленского систем вооружения, нужных для обороны страны. На танках коммунисты написали красной краской Killers, go home — "Убийцы, убирайтесь домой".

https://ria.ru/20230518/pentagon-1872741064.html

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, болгария, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз, греция