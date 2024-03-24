Рейтинг@Mail.ru
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 24.03.2024 (обновлено: 09:01 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/gretsiya-1935413249.html
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками - РИА Новости, 24.03.2024
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками
Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:13
2024-03-24T09:01
в мире
болгария
сша
владимир зеленский
нато
евросоюз
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935415892_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_dca632206ba0558eb751791690f65408.jpg
АФИНЫ, 24 мар — РИА Новости. Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, и заставили его повернуть назад, сообщил информационный сайт компартии 902.gr. "Члены КПГ и КНЕ заблокировали поезд на железнодорожной станции Александруполиса. Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили поезд остановиться. Они требовали, чтобы он повернул назад, и чтобы убийцы США-НАТО убрались из Александруполиса и всего региона", — указано в материале. Акция прошла успешно, и военной технике пришлось отступить. Поезд с американскими танками вернулся назад, пишет портал. "Отступление поезда было встречено скандированием лозунга "Когда народ не склоняется, даже поезда поворачивают назад". На баннерах было написано: "Никакой военной миссии за пределами границ. Прекратить участие страны в войнах США, НАТО и ЕС. Надежда в борьбе народа", — отметили в статье. Коммунисты заявили, что Александруполис — порт народов, они осудили превращение города в огромную базу НАТО. "Мы осуждаем использование порта, железнодорожной сети, лагерей в этом районе НАТО палачами народов, которые в эти дни поездами и сотнями грузовиков перевозят опасную военную технику к границе с Болгарией", — заявил член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас. Он также осудил греческое правительство за передачу реакционному правительству Владимира Зеленского систем вооружения, нужных для обороны страны. На танках коммунисты написали красной краской Killers, go home — "Убийцы, убирайтесь домой".
https://ria.ru/20230518/pentagon-1872741064.html
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
болгария
сша
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935415892_89:0:621:399_1920x0_80_0_0_8f024a2254375a48d94e3ff01c013680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз, греция
В мире, Болгария, США, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Греция
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками

Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками в Александруполисе

© Фото : 902.grЧлены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки
Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : 902.gr
Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 мар — РИА Новости. Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, и заставили его повернуть назад, сообщил информационный сайт компартии 902.gr.
"Члены КПГ и КНЕ заблокировали поезд на железнодорожной станции Александруполиса. Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили поезд остановиться. Они требовали, чтобы он повернул назад, и чтобы убийцы США-НАТО убрались из Александруполиса и всего региона", — указано в материале.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
СМИ: Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской техники
18 мая 2023, 19:03
Акция прошла успешно, и военной технике пришлось отступить. Поезд с американскими танками вернулся назад, пишет портал.
"Отступление поезда было встречено скандированием лозунга "Когда народ не склоняется, даже поезда поворачивают назад". На баннерах было написано: "Никакой военной миссии за пределами границ. Прекратить участие страны в войнах США, НАТО и ЕС. Надежда в борьбе народа", — отметили в статье.
Коммунисты заявили, что Александруполис — порт народов, они осудили превращение города в огромную базу НАТО.
"Мы осуждаем использование порта, железнодорожной сети, лагерей в этом районе НАТО палачами народов, которые в эти дни поездами и сотнями грузовиков перевозят опасную военную технику к границе с Болгарией", — заявил член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас.
Он также осудил греческое правительство за передачу реакционному правительству Владимира Зеленского систем вооружения, нужных для обороны страны.
На танках коммунисты написали красной краской Killers, go home — "Убийцы, убирайтесь домой".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг
13 марта, 08:00
 
В миреБолгарияСШАВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала