https://ria.ru/20240324/gretsiya-1935413249.html
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками - РИА Новости, 24.03.2024
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками
Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:13
2024-03-24T08:13
2024-03-24T09:01
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АФИНЫ, 24 мар — РИА Новости. Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, и заставили его повернуть назад, сообщил информационный сайт компартии 902.gr. "Члены КПГ и КНЕ заблокировали поезд на железнодорожной станции Александруполиса. Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили поезд остановиться. Они требовали, чтобы он повернул назад, и чтобы убийцы США-НАТО убрались из Александруполиса и всего региона", — указано в материале. Акция прошла успешно, и военной технике пришлось отступить. Поезд с американскими танками вернулся назад, пишет портал. "Отступление поезда было встречено скандированием лозунга "Когда народ не склоняется, даже поезда поворачивают назад". На баннерах было написано: "Никакой военной миссии за пределами границ. Прекратить участие страны в войнах США, НАТО и ЕС. Надежда в борьбе народа", — отметили в статье. Коммунисты заявили, что Александруполис — порт народов, они осудили превращение города в огромную базу НАТО. "Мы осуждаем использование порта, железнодорожной сети, лагерей в этом районе НАТО палачами народов, которые в эти дни поездами и сотнями грузовиков перевозят опасную военную технику к границе с Болгарией", — заявил член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас. Он также осудил греческое правительство за передачу реакционному правительству Владимира Зеленского систем вооружения, нужных для обороны страны. На танках коммунисты написали красной краской Killers, go home — "Убийцы, убирайтесь домой".
https://ria.ru/20230518/pentagon-1872741064.html
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз, греция
В мире, Болгария, США, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Греция
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками
Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками в Александруполисе
АФИНЫ, 24 мар — РИА Новости.
Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, и заставили его повернуть назад, сообщил информационный сайт компартии 902.gr
.
"Члены КПГ и КНЕ заблокировали поезд на железнодорожной станции Александруполиса. Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили поезд остановиться. Они требовали, чтобы он повернул назад, и чтобы убийцы США-НАТО
убрались из Александруполиса и всего региона", — указано в материале.
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Акция прошла успешно, и военной технике пришлось отступить. Поезд с американскими танками вернулся назад, пишет портал.
"Отступление поезда было встречено скандированием лозунга "Когда народ не склоняется, даже поезда поворачивают назад". На баннерах было написано: "Никакой военной миссии за пределами границ. Прекратить участие страны в войнах США
, НАТО и ЕС
. Надежда в борьбе народа", — отметили в статье.
Коммунисты заявили, что Александруполис — порт народов, они осудили превращение города в огромную базу НАТО.
"Мы осуждаем использование порта, железнодорожной сети, лагерей в этом районе НАТО палачами народов, которые в эти дни поездами и сотнями грузовиков перевозят опасную военную технику к границе с Болгарией", — заявил член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас.
Он также осудил греческое правительство за передачу реакционному правительству Владимира Зеленского
систем вооружения, нужных для обороны страны.
На танках коммунисты написали красной краской Killers, go home — "Убийцы, убирайтесь домой".
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