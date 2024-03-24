https://ria.ru/20240324/golosovanie-1935524040.html

В США рассказали, когда планируется голосование о помощи Украине

В США рассказали, когда планируется голосование о помощи Украине - РИА Новости, 24.03.2024

В США рассказали, когда планируется голосование о помощи Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон хочет провести голосование по вопросу помощи Киеву "после Пасхи", которую западные конфессии... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:21

2024-03-24T20:21

2024-03-24T20:58

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон хочет провести голосование по вопросу помощи Киеву "после Пасхи", которую западные конфессии христианства отмечают 31 марта, сообщил в интервью телеканалу CBS глава комитета палаты по внешней политике Майкл Маккол. "Он привержен тому, чтобы вынести это в палату после Пасхи. Мы работаем над этим", — подчеркнул чиновник.При этом он не уточнил, в каком виде эту инициативу представят конгрессменам, которые разошлись на каникулы до 9 апреля. Маккол добавил, что сам бы он хотел утвердить выделение средств как можно скорее, поскольку "ситуация на Украине тяжелая". Джонсон блокирует утверждение палатой представителей уже одобренного сенаторами законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов в помощь Украине. Неизвестно, насколько инициатива, которую спикер-республиканец допустит до голосования, устроит демократов, составляющих меньшинство в палате представителей и контролирующих сенат.Как заявлял сам Джонсон, перед конгрессменами стоят более важные задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов. Кроме того, он предупреждал, что палата не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240321/pomosch-1934810889.html

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