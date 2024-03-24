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В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:56 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/gagauziya-1935475384.html
В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией
В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией - РИА Новости, 24.03.2024
В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией
В Гагаузской автономии Молдавии в знак солидарности с Россией приспустили флаги в день траура по погибшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщила глава... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:56
2024-03-24T14:56
теракт в "крокус сити холле"
в мире
гагаузия
россия
молдавия
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КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. В Гагаузской автономии Молдавии в знак солидарности с Россией приспустили флаги в день траура по погибшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщила глава оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. "Чудовищная трагедия в "Крокус сити холл" поразила нас своей бесчеловечной жестокостью и масштабом насилия. В Гагаузии в знак солидарности с народом России приспустили государственные флаги", - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее словам, это символичный и своевременный жест, которому могла бы последовать вся Молдавия. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин во время обращения к гражданам РФ заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
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РИА Новости
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в мире, гагаузия, россия, молдавия
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Гагаузия, Россия, Молдавия
В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с Россией

В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с РФ после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
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КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. В Гагаузской автономии Молдавии в знак солидарности с Россией приспустили флаги в день траура по погибшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщила глава оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.
"Чудовищная трагедия в "Крокус сити холл" поразила нас своей бесчеловечной жестокостью и масштабом насилия. В Гагаузии в знак солидарности с народом России приспустили государственные флаги", - написала Параска в своем Telegram-канале.
По ее словам, это символичный и своевременный жест, которому могла бы последовать вся Молдавия.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин во время обращения к гражданам РФ заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
23 марта, 15:39
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреГагаузияРоссияМолдавия
 
 
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