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В США набросились на американского адмирала из-за заявления о России - РИА Новости, 24.03.2024
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07:01 24.03.2024
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В США набросились на американского адмирала из-за заявления о России
В США набросились на американского адмирала из-за заявления о России - РИА Новости, 24.03.2024
В США набросились на американского адмирала из-за заявления о России
Американские политики и военные стали слишком часто говорить о сотрудничестве других стран, представляя их единым врагом США, опасается колумнист Responsible... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T07:01
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американские политики и военные стали слишком часто говорить о сотрудничестве других стран, представляя их единым врагом США, опасается колумнист Responsible Statecraft Даниэль Ларисон.Журналист прокомментировал заявление главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино. В среду военный заявил, что его беспокоит сотрудничество России и Китая, которое Акуилино охарактеризовал как якобы направленное на противостояние со Штатами. Он также голословно обвинил Москву и Пекин в попытке оспорить влияние Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.&quot;Попытки вылепить из оппонентов политики США единого монстра — это параноидальное заблуждение, призванное подпитывать милитаризм&quot;, — осудил заявление адмирала Ларисон.По словам колумниста RS, Пентагон и политики-"ястребы" все активнее пытаются увязать всех недовольных курсом США в один мифический антиамериканский блок, не принимая в расчет разные национальные интересы таких стран, как Россия, Китай, Иран и КНДР. Запугивание общества вымышленным антизападным "фронтом" призвано оправдать неоправданные военные расходы и авантюрные операции за рубежом, добавил журналист.Ларисон отметил, что столь далекий от реальности подход грозит разрушительными последствиями для внешней политики США."Вместо поиска лучших способов взаимодействия с каждой страной по отдельности &lt;...&gt; у нас будет сильный соблазн рассматривать все проблемы с этими государствами как часть глобального соперничества. Это не оставит места для компромиссов и шагов по снятию напряженности", — предупредил он.В четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь дал ответ на заявление американского адмирала. По словам Цзяня, именно Штаты провоцируют конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и превращают зону мирного развития в арену геополитического противостояния. Он обвинил некоторых американских официальных лиц в раздувании мнимой "китайской угрозы".Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
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в мире, сша, россия, китай, иран, кндр (северная корея), министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Китай, Иран, КНДР (Северная Корея), Министерство обороны США
В США набросились на американского адмирала из-за заявления о России

RS: в Штатах вернулись к старому мифу об антиамериканском фронте России и Китая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американские политики и военные стали слишком часто говорить о сотрудничестве других стран, представляя их единым врагом США, опасается колумнист Responsible Statecraft Даниэль Ларисон.
Журналист прокомментировал заявление главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино. В среду военный заявил, что его беспокоит сотрудничество России и Китая, которое Акуилино охарактеризовал как якобы направленное на противостояние со Штатами. Он также голословно обвинил Москву и Пекин в попытке оспорить влияние Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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"Попытки вылепить из оппонентов политики США единого монстра — это параноидальное заблуждение, призванное подпитывать милитаризм", — осудил заявление адмирала Ларисон.

По словам колумниста RS, Пентагон и политики-"ястребы" все активнее пытаются увязать всех недовольных курсом США в один мифический антиамериканский блок, не принимая в расчет разные национальные интересы таких стран, как Россия, Китай, Иран и КНДР. Запугивание общества вымышленным антизападным "фронтом" призвано оправдать неоправданные военные расходы и авантюрные операции за рубежом, добавил журналист.
Ларисон отметил, что столь далекий от реальности подход грозит разрушительными последствиями для внешней политики США.
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В четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь дал ответ на заявление американского адмирала. По словам Цзяня, именно Штаты провоцируют конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и превращают зону мирного развития в арену геополитического противостояния. Он обвинил некоторых американских официальных лиц в раздувании мнимой "китайской угрозы".
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.
При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
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