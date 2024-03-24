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Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд - РИА Новости, 24.03.2024
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд
Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:36
2024-03-24T22:36
2024-03-24T22:36
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
басманный суд г. москвы
москва
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, одного из обвиняемых уже завели в зал, вопрос о его аресте суд рассмотрит в ближайшее время. Около здания суда значительно усилены меры безопасности - по обе стороны улицы выставлены металлические заграждения, территорию патрулируют полицейские.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, Басманный суд г. Москвы, Москва, Россия
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд
Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы