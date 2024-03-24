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Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд - РИА Новости, 24.03.2024

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд

Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:36

2024-03-24T22:36

2024-03-24T22:36

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

басманный суд г. москвы

москва

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, одного из обвиняемых уже завели в зал, вопрос о его аресте суд рассмотрит в ближайшее время. Около здания суда значительно усилены меры безопасности - по обе стороны улицы выставлены металлические заграждения, территорию патрулируют полицейские.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, крокус, басманный суд г. москвы, москва, россия