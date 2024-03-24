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Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:36 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/figuranty-1935541032.html
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд - РИА Новости, 24.03.2024
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд
Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:36
2024-03-24T22:36
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
басманный суд г. москвы
москва
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, одного из обвиняемых уже завели в зал, вопрос о его аресте суд рассмотрит в ближайшее время. Около здания суда значительно усилены меры безопасности - по обе стороны улицы выставлены металлические заграждения, территорию патрулируют полицейские.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия, крокус, басманный суд г. москвы, москва, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, Басманный суд г. Москвы, Москва, Россия
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд

Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы

© Иллюстрация РИА Новости . Басманный судОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Иллюстрация РИА Новости . Басманный суд
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе" доставили в Басманный суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, одного из обвиняемых уже завели в зал, вопрос о его аресте суд рассмотрит в ближайшее время.
Около здания суда значительно усилены меры безопасности - по обе стороны улицы выставлены металлические заграждения, территорию патрулируют полицейские.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
© Басманный судОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде
© Басманный суд
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокусБасманный суд г. МосквыМоскваРоссия
 
 
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