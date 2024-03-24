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Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы

Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы - РИА Новости, 24.03.2024

Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы

Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:29

2024-03-24T22:29

2024-03-24T22:57

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теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в суде.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы, фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об их аресте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Кадры из Басманного суда города Москвы Видеоматериалы из Басманного районного суда города Москвы 2024-03-24T22:29 true PT0M13S

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