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Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:29 24.03.2024 (обновлено: 22:57 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/figuranty-1935539043.html
Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы
Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы - РИА Новости, 24.03.2024
Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы
Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:29
2024-03-24T22:57
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
крокус
москва
россия
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в суде.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы, фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об их аресте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Кадры из Басманного суда города Москвы
Видеоматериалы из Басманного районного суда города Москвы
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происшествия, крокус, москва, россия, крокус сити холл
Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Москва, Россия, Крокус Сити Холл
Двум фигурантам дела о "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы

Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы

© РИА НовостиОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщили РИА Новости в суде.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы, фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об их аресте.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокусМоскваРоссияКрокус Сити Холл
 
 
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