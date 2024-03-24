https://ria.ru/20240324/figurant-1935538094.html
Следствие потребовало ареста второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие потребовало ареста второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Следствие потребовало ареста второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Рачабализода Саидакрами Муродали, сообщили... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:18
2024-03-24T22:18
2024-03-24T22:27
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Рачабализода Саидакрами Муродали, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рачабализода Саидакрами Муродали", - рассказал собеседник агентства.До этого аналогичный материал поступил в отношении первого фигуранта - Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено официальное обвинение, перечень статей не оглашен.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, Москва, Крокус Сити Холл
Следствие потребовало ареста второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие направило в суд ходатайство об аресте второго фигуранта дела о теракте