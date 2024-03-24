https://ria.ru/20240324/figurant-1935538094.html

Следствие потребовало ареста второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие потребовало ареста второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Следствие потребовало ареста второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Рачабализода Саидакрами Муродали, сообщили... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:18

2024-03-24T22:18

2024-03-24T22:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте второго фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Рачабализода Саидакрами Муродали, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рачабализода Саидакрами Муродали", - рассказал собеседник агентства.До этого аналогичный материал поступил в отношении первого фигуранта - Мирзоева Далерджона Баротовича. Им обоим предъявлено официальное обвинение, перечень статей не оглашен.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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