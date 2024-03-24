https://ria.ru/20240324/ekvador-1935402510.html

Жители Эквадора всю субботу несли цветы к посольству России

Жители Эквадора всю субботу несли цветы к посольству России - РИА Новости, 24.03.2024

Жители Эквадора всю субботу несли цветы к посольству России

Жители Эквадора в субботу на протяжении всего дня несли цветы к посольству России в знак скорби и сочувствия семьям жертв теракта в Красногорске, следует из... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T03:24

2024-03-24T03:24

2024-03-24T03:28

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

эквадор

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жители Эквадора в субботу на протяжении всего дня несли цветы к посольству России в знак скорби и сочувствия семьям жертв теракта в Красногорске, следует из заявления посольства. МИД Эквадора ранее выразил соболезнования правительству и народу России в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". "В течение всего дня 23 марта граждане Эквадора, выпускники отечественных вузов, проживающие здесь россияне, а также сотрудники посольства и члены их семей несли цветы к посольству России в Эквадоре в знак скорби и сочувствия семьям погибших и пострадавших в результате террористического акта в "Крокус сити холле", а также в качестве символа солидарности с нашей страной", - говорится в сообщении, опубликованном посольством РФ в Эквадоре в Telegram-канале. В посольстве добавили, что в открытой книге соболезнований жители Эквадора "оставляют слова поддержки России и осуждения зверского нападения на мирных людей". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/iran-1935331439.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935391792.html

россия

эквадор

московская область (подмосковье)

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