https://ria.ru/20240324/donory-1935452687.html

Волонтеры раздают еду и напитки донорам крови в Москве

Волонтеры раздают еду и напитки донорам крови в Москве - РИА Новости, 24.03.2024

Волонтеры раздают еду и напитки донорам крови в Москве

Автобусы департамента транспорта дежурят у донорских центров в Москве, волонтеры раздают еду и напитки тем, кто пришел сдать кровь, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:28

2024-03-24T12:28

2024-03-24T12:28

теракт в "крокус сити холле"

россия

москва

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Автобусы департамента транспорта дежурят у донорских центров в Москве, волонтеры раздают еду и напитки тем, кто пришел сдать кровь, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Сегодня мы снова дежурим у донорских центров. Наши автобусы стоят у 6 медучреждений. Те, кто пришел помочь пострадавшим, могут отдохнуть и получить бутылку воды в салоне. Посетители также могут перекусить и согреться горячим чаем. Еду и напитки раздают волонтеры", - говорится в сообщении. Всего задействовано 26 автобусов, при необходимости количество транспорта увеличат. Кроме того, доноров бесплатно отвезут в центры, куда пришло меньше людей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/donory-1935450544.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество