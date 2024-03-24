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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/donetsk-1935493146.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 24.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:43
2024-03-24T16:43
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
стирол
нато
донецкая народная республика
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Представительство также сообщило, что в 11.15 по Никитскому району Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, в 12.15 по Петровскому району Донецка - три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 14.55 по Петровскому району - два снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934520429.html
https://ria.ru/20240323/donetsk-1935233705.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
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донецк, сцкк, стирол, нато, донецкая народная республика, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Представительство также сообщило, что в 11.15 по Никитскому району Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, в 12.15 по Петровскому району Донецка - три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 14.55 по Петровскому району - два снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККСтиролНАТОДонецкая Народная РеспубликаГорловкаПроисшествия
 
 
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